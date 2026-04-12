‘Fue aterrador’: columnas de humo negro visibles en Durkeeville tras incendio el sábado por la tarde

JACKSONVILLE, Fla. — Una tranquila tarde de sábado en el vecindario de Durkeeville se convirtió en una escena de pánico cuando una enorme columna de humo negro se elevó sobre el horizonte, provocada por un incendio en un cobertizo que rápidamente se propagó a una vivienda familiar.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD) llegó al lugar alrededor de las 3:20 p.m. Doce unidades fueron desplegadas para combatir las llamas, que, según las autoridades, comenzaron en un cobertizo en el patio trasero antes de amenazar la residencia principal.

Dentro de la vivienda se encontraban dos adultos y un bebé. Afortunadamente, el JFRD confirmó que los tres lograron salir a salvo.

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El humo era visible desde varias cuadras. Dorothy Whetstone, una vecina del área, salía de la iglesia cuando notó cómo el cielo se oscurecía.

“Fue aterrador ver tanto humo, y el fuego estaba alcanzando los árboles”, dijo Whetstone. También describió haber escuchado sonidos preocupantes provenientes de la propiedad. “Luego se escuchaba algo como ‘pshh, pshh’, como si un tanque de gas estuviera explotando.”

Las autoridades confirmaron que esos sonidos provenían de la válvula de alivio de un tanque de propano de 100 galones. El intenso calor provocó la liberación de gas, lo que alimentó el humo denso y oscuro que se vio en toda la zona.

Aunque la familia no quiso hablar ante cámara, compartieron que la casa funcionaba como un punto de encuentro donde frecuentemente se reunían familiares. A medida que el humo se disipaba, otros miembros de la familia comenzaron a llegar al lugar, visiblemente afectados. Actualmente están recibiendo asistencia de la Cruz Roja Americana.

Nathan Libecca, residente de Jacksonville que presenció la respuesta de emergencia, describió la situación como caótica.

“Solo esperaba que nadie estuviera adentro ni herido”, dijo Libecca. También destacó la importancia de estar atentos como comunidad, señalando que fue uno de los primeros en llamar al 9-1-1. “Aunque pienses que alguien ya llamó, te recomiendo que llames de todos modos.”

El JFRD investiga cuál fue la causa exacta que originó el incendio en el cobertizo. Aunque la vivienda sufrió daños, los bomberos lograron contener las llamas antes de que se propagaran a otras propiedades.

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