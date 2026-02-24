Hallan restos humanos; se cree corresponden a mujer de Palm Coast desaparecida en 2003

La Oficina del Sheriff del Condado de Flagler y el FBI de Jacksonville recuperaron restos humanos y partes de vehículos que se cree que pertenecen a Mary Lou Combs, una mujer de Palm Coast que desapareció en 2003.

El descubrimiento, anunciado el lunes, se produce tras la localización en octubre de un parachoques que coincidía con la marca y el modelo del Plymouth Neon rojo de 1996 que Combs conducía al momento de su desaparición, según informó el FBI.

Combs, de 41 años, fue reportada como desaparecida el 9 de octubre de 2003, tras no asistir a la celebración del cumpleaños de su hija. La última vez que fue vista fue el 19 de agosto de 2003, cuando salió de la casa que compartía intermitentemente con su madre y sus tres hijos.

Sus familiares se comunicaron con la oficina del sheriff tras darse cuenta de que no había cobrado su último sueldo en un Food Lion de Flagler Beach.

En octubre, un equipo de buceo voluntario que colabora con la Unidad de Casos Sin Resolver descubrió un parachoques que coincidía con el Plymouth Neon Coupe rojo de 1996 de Combs. El vehículo fue encontrado boca abajo, parcialmente enterrado en el lodo a una profundidad de entre 4,2 y 5,2 metros.

Dado que el vehículo era frágil, el Equipo de Búsqueda Subacuática y Respuesta a Evidencias del FBI de Miami, junto con el Equipo de Respuesta a Evidencias de Jacksonville, participó en la operación de recuperación el 3 de febrero.

Los buzos del FBI ingresaron al vehículo por una ventana rota del lado del conductor y utilizaron equipo de dragado para succionar el contenido hacia una canasta de esclusa en la orilla. Investigadores del equipo de CSI de la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler examinaron el sedimento en busca de evidencia. Recuperaron objetos como un volante con la etiqueta “Neon”, una manivela manual para ventanilla, una alfombrilla y plástico rojo. Los buzos también descubrieron un zapato número 7, que coincidía con el de Combs.

Además de las partes del vehículo, el equipo de búsqueda recuperó una licencia de conducir de Florida perteneciente a Combs, juguetes infantiles y un asiento para automóvil. Un antropólogo forense in situ identificó los restos humanos encontrados en el lugar.

Un hueso recuperado contenía una placa de metal de una reconstrucción de tobillo, un procedimiento médico al que se sabía que Combs se había sometido tras una lesión. Los detectives investigan actualmente si los números de serie del dispositivo médico coinciden con los registros de Combs.

Los investigadores observaron que, si bien los rumores sugerían que Combs podría haber sufrido una sobredosis en una fiesta, las pruebas actuales apuntan a un trágico accidente. Los detectives creen que probablemente se estrelló contra el canal Intracostero y se ahogó.

Los restos humanos se encuentran actualmente en poder del médico forense, quien investiga la causa de la muerte. Tras la investigación, los restos se enviarán a un laboratorio para realizar un cruce de ADN y confirmar la coincidencia con Combs.

Los detectives también continúan trabajando para confirmar el registro de los dispositivos médicos encontrados con los restos.

