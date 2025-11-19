JSO desmiente rumores sobre asesino en serie en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — La oficina del sheriff de Jacksonville (JSO) desmiente los rumores sobre un asesino en serie suelto en la ciudad, tras una serie de investigaciones de homicidios que involucran a mujeres.

En una publicación en redes sociales el martes, JSO afirmó que los rumores son falsos y aseguró a la comunidad que no existe peligro para el público relacionado con estos incidentes.

El comunicado de JSO enfatizó: “Queremos asegurar a la comunidad que no existe peligro para el público relacionado con estos incidentes”.

JSO confirmó que los detectives están investigando activamente casos recientes de homicidio que involucran a mujeres.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.