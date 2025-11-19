Kroger cerrará centro de reparto en Jacksonville y suspenderá servicio en el noreste de Florida

JACKSONVILLE, Fla. — Kroger planea cerrar su centro de distribución en la zona norte de Jacksonville, poco después de que la compañía anunciara el cierre de otros tres centros de distribución en Estados Unidos con el objetivo de agilizar las entregas en otras partes del país y, al mismo tiempo, aumentar sus ganancias.

En un comunicado a Action News Jax, Kroger declaró:

“Tras una revisión exhaustiva, Kroger identificó oportunidades para optimizar su red de distribución mediante el cierre de instalaciones en Florida, incluyendo Jacksonville. Los clientes de Jacksonville pueden utilizar el servicio de entrega a domicilio de Kroger hasta el 6 de enero”.

Algunos vecindarios del noreste de Florida están preocupados por el futuro de su suministro de alimentos, especialmente aquellos que no tienen un supermercado cerca.

“Es un servicio del que muchos dependemos y que usamos muchísimo”, dijo Nancy Maiaro, residente de un barrio arbolado de Callahan, quien ha estado utilizando el servicio de entrega a domicilio de Kroger para hacer sus compras.

El barrio de Maiaro está a 16 kilómetros del supermercado más cercano, un Winn-Dixie, a 20 minutos en coche de su casa. Comentó que antes usaba otros servicios de entrega de supermercado, pero debido a la ubicación de su vivienda, a veces la comida llegaba en mal estado.

Sin Kroger como opción de entrega, está buscando un nuevo supermercado.

“Probablemente tendremos que sacar más tiempo de nuestra semana laboral para ir hasta el supermercado”, dijo Maiaro.

Action News Jax consultó el «Atlas de Investigación sobre el Acceso a los Alimentos» del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), un mapa que muestra las zonas del país con acceso limitado a los alimentos. El mapa muestra que en muchas partes del noreste de Florida hay zonas donde, según el USDA, la gente tiene que recorrer 16 kilómetros o más para comprar alimentos.

Para Maiaro, esto ha sido una realidad mientras vivía en Callahan, pero con la desaparición de sus entregas de comestibles, pronto podría convertirse en una rutina.

“No hay un solo día en que no se vea uno de sus camiones de reparto en esta comunidad. Ni un solo día”, dijo Maiaro, “así que lo perderemos. Lo echaremos de menos”.

Kroger anunció que 181 empleados serán despedidos cuando cierre su centro de distribución en Jacksonville. 167 de esos trabajadores son repartidores. Kroger promete que estos empleados recibirán su salario y prestaciones habituales hasta el 1 de febrero de 2026, fecha en que perderán sus empleos.

