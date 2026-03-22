Madre indignada tras video viral que muestra a oficial de JSO golpeando a su hijo adolescente

JACKSONVILLE, Fla. — Una madre local aún se encuentra en shock luego de que un video viral captara a un oficial de la Oficina del Sheriff de Jacksonville golpeando en el rostro a su hijo de 16 años durante un arresto la noche del miércoles.

El incidente ocurrió apenas horas después de que JSO intentara dispersar un “teen takeover” en el parque Blue Cypress, donde la policía dice que había más de 200 jóvenes. Antes, los agentes arrestaron a otros tres adolescentes por una pelea en el mismo parque. También respondieron a reportes de disparos en un complejo de apartamentos cercano.

Jaree Ashley Butler asegura que su hijo solo intentaba disfrutar de sus vacaciones de primavera.

“Es traumatizante para él, es traumatizante para mí y es traumatizante para los niños que presenciaron esto”, dijo Butler.

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El video, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, muestra al adolescente siendo golpeado y derribado por un oficial. En la grabación, se escucha a un agente confirmar el golpe, diciendo: “Sí, lo hice, directo en la cara”, y luego: “Está bien, recibió un puñetazo en la cara; eso es todo lo que le pasó”.

Según Butler, su hijo la había llamado poco antes del incidente para pedirle dinero para McDonald’s. Minutos después, sus amigos volvieron a llamarla con noticias aterradoras: había sido golpeado y arrestado. Registros de JSO indican que el joven fue acusado de cruzar la calle de manera indebida y resistirse al arresto.

Butler sostiene que su hijo estaba confundido y fue señalado injustamente. “Iba caminando con sus amigos. No entiendo por qué fue el único al que señalaron de todo el grupo”, dijo. Añadió que su hijo normalmente se queda en casa jugando con sus hermanos, pero ese día había ido al parque a jugar al baloncesto.

A pesar de la indignación de la familia, JSO emitió un comunicado el jueves tras revisar el video. Un portavoz confirmó que el departamento determinó que “no hubo violaciones de política en cuanto al uso de la fuerza” en este caso.

“No entiendo por qué se utilizó ese nivel de fuerza contra mi hijo”, dijo Butler. “Es un niño. No merecía eso”.

El adolescente fue liberado el jueves y ahora espera su próxima comparecencia en corte.

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