Miembros de la comunidad recuerdan al bombero de cuarta generación Colton Tibbetts

CLAY COUNTY, Fla. — El resplandor parpadeante de cientos de velas iluminó Keystone Beach la noche del sábado, mientras decenas de amigos y familiares, vestidos de blanco, se reunían para honrar la vida de Colton Tibbetts.

La vigilia con velas fue un emotivo homenaje al bombero de cuarta generación y recién ascendido ingeniero del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD), cuya vida se apagó el miércoles por la mañana en un accidente de un solo vehículo.

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Según la Patrulla de Carreteras de Florida, Tibbetts perdió el control de su vehículo antes de chocar contra una señal y varios árboles.

“Era una persona tan buena,” dijo un amigo entre lágrimas. “Fuerte como pocos. Es de las últimas personas de las que uno esperaría algo así.”

“Entró saludando a todo el mundo, ‘Soy Colton Tibbetts’… ese apellido ya me sonaba,” recordó Jeff Feltman, amigo cercano de la familia, al hablar del momento en que Tibbetts llegó a la estación como recluta.

Para quienes asistieron, la noche estuvo marcada por historias de un hombre muy completo, que dedicó gran parte de su vida al deporte. Feltman lo describió como un amante de las actividades al aire libre, que disfrutaba pescar, cazar y montar motocicletas, pero sobre todo, como un hombre de familia. También era un gran fanático de Alabama.

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“Siempre sabía cuándo Colton terminaba su turno,” recordó Feltman. “Llamaba a Brian y hablaban… nos contaba sobre las emergencias en las que había estado y lo que hizo esa noche.”

Feltman ha trabajado durante años con el padre de Tibbetts. La relación era tanto profesional como personal, ya que el hijo de Feltman también es bombero. Señaló que el orgullo de Tibbetts por su legado familiar quedó claro a principios de este año durante la jubilación de su padre.

“En el fondo de mi corazón, creo que Colton le decía a su papá con esa sonrisa, y también a su abuelo y a su tío: ‘De aquí me encargo yo, muchachos’,” dijo Feltman.

Mientras la comunidad enfrenta la pérdida de Tibbetts, descrito como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar, la familia expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.

“En nombre de la familia Tibbetts, es un momento difícil,” dijo Feltman. “Pero por lo que he hablado con ellos, quieren agradecerle a todos.”

Los servicios fúnebres para el ingeniero Colton Tibbetts se llevarán a cabo el domingo a las 4:00 p.m. en Community Christian Church, en Keystone Heights.

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