Motociclista muere en accidente tras ser atropellado por camión en el oeste de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Un hombre falleció la madrugada del miércoles tras chocar su minimoto contra un camión de servicio en el oeste de la ciudad.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville informó que el accidente ocurrió alrededor de las 6 a. m. en la intersección de Lane Avenue North y Beaver Street West.

Los investigadores indicaron que la minimoto, que no estaba autorizada para circular en la vía pública, se dirigía hacia el oeste por Beaver Street cuando un camión de servicio que venía en dirección contraria intentó girar a la izquierda con la luz verde del semáforo.

Fue entonces cuando los dos vehículos colisionaron.

El conductor de la minimoto no llevaba casco, según la policía. Falleció en el lugar del accidente.

