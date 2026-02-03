Muere motociclista tras choque con auto en Hodges Boulevard

JACKSONVILLE, Fla. — ACTUALIZACIÓN 9:40 a. m.: Un motociclista falleció tras una colisión con una camioneta SUV el martes por la mañana en Hodges Boulevard. El accidente ocurrió alrededor de las 6:50 a. m.

Todos los carriles de Hodges Boulevard permanecieron cerrados tras el accidente.

Según la policía de Jacksonville, la camioneta SUV viajaba hacia el oeste por Tropic Egret Way e intentaba girar hacia el sur en Hodges Boulevard.

El motociclista viajaba hacia el norte por Hodges Boulevard y colisionó con la camioneta, informó la policía.

El motociclista, un hombre de unos 20 años, fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

FIN DE LA ACTUALIZACIÓN

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

8:45 a. m.: Un accidente de tránsito fatal ha provocado el cierre de todos los carriles de Hodges Boulevard el martes por la mañana. Todos los carriles están cerrados desde Bentwater hasta Arabella Drive, según la policía de Jacksonville.

Según la policía de Jacksonville, está programada una conferencia de prensa sobre el accidente para las 9:40 a. m.

*Este artículo se actualizará con nuevos detalles en cuanto estén disponibles.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.