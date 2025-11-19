Mujer de Jacksonville acusada de intento de asesinato fue arrestada en Clay County

CLAY COUNTY, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO) informó que una mujer de Jacksonville fue arrestada la madrugada del martes luego de que los agentes declararan que intentó asesinar a su hija, de quien estaba distanciada, con un cuchillo.

Serpil Nebiye Adams, de 62 años, fue detenida sin incidentes el martes alrededor de la 1:00 a.m. en la subestación de CCSO ubicada en Blanding Boulevard.

Los agentes confirmaron que Adams tenía una orden de arresto vigente por intento de homicidio tras un presunto ataque con cuchillo ocurrido el día anterior.

Según los investigadores, Adams entró a la casa de su hija en Clay County a través del garaje.

La víctima llamó al 911 y los agentes encontraron un rastro de sangre que iba desde la casa hasta un vehículo, según el informe policial.

Las autoridades indicaron que Adams fue identificada tanto por su hija como por una fotografía policial.

CCSO informó que Adams fue ingresada en la cárcel de Clay County. Se encuentra detenida bajo el cargo de intento de homicidio en segundo grado.

