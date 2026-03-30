Ni un asiento vacío en la iglesia mientras la comunidad rinde homenaje a Colton Tibbetts

KEYSTONE HEIGHTS, Fla. — No quedó ni un asiento vacío en la Community Christian Church, donde sus dolientes seres queridos se congregaron para dar el último adiós a Colton Tibbetts, un joven definido por una fortaleza serena y un legado de servicio a su comunidad como bombero de cuarta generación.

A Tibbetts, quien recientemente había obtenido un ascenso al rango de ingeniero en el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD), se le recordó no solo por su ímpetu profesional, sino también por una bondad genuina que “no se cuestiona, simplemente se siente”.

La ceremonia congregó a bomberos de múltiples agencias de toda la región, quienes acudieron para rendir homenaje a uno de los suyos. Tibbetts perdió trágicamente la vida el miércoles por la mañana en un accidente de un solo vehículo. Según la Patrulla de Caminos de Florida, Tibbetts perdió el control de su vehículo, impactando contra una señal de tráfico y varios árboles.

Dentro del santuario, repleto de gente, el ambiente estaba cargado de corazones apesadumbrados y recuerdos entrañables. Los familiares hablaron de un “joven temeroso de Dios y decidido”, cuya presencia lograba llenar la estancia incluso antes de que pronunciara una sola palabra.

“Parece imposible que alguien tan lleno de vida y amor pueda haberse marchado tan repentinamente”, compartió un familiar. “Mi corazón intenta asimilar algo que no logra comprender”, expresó otro familiar.

El jefe del JFRD, Percy Golden, destacó la dedicación de Tibbetts a una profesión que llevaba en la sangre. Si bien muchos lo conocían por su personalidad “alegre y divertida, incluso, dirían algunos, algo bromista”, Golden señaló que, bajo esa fachada, se ocultaba un profesional sumamente enfocado en sus objetivos.

Fuera del ámbito laboral, Tibbetts había alcanzado recientemente un importante hito personal: la compra de su primera vivienda.

“Colton no permitía que nada se interpusiera en su camino”, afirmó Golden.

Más allá del cuartel de bomberos, Tibbetts era un apasionado de las actividades al aire libre y un ferviente seguidor del equipo de Alabama. Pero, por encima de todo, era un hermano y un hijo.

“Siempre estaré orgulloso de mi hermano”, dijo este a la congregación, ofreciendo un último y sencillo saludo: “Descansa en paz, Colton”.

Al concluir la ceremonia, la «fortaleza serena» que caracterizaba a Tibbetts se vio reflejada en la procesión silenciosa y solemne de sus compañeros bomberos, quienes montaron guardia en honor a un joven que dejó una huella imborrable allá donde fue.

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