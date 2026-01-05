Playoffs NFL: Horario, canal, cómo ver y comprar boletos para el Jaguars vs Bills

JACKSONVILLE, Fla. — Los Jacksonville Jaguars se aseguraron su tercer título de la AFC Sur en nueve años el domingo, aplastando a los Tennessee Titans por 41-7.

Los Jaguars ahora se preparan para recibir a los Buffalo Bills la próxima semana en el fin de semana de comodines de la NFL.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Qué: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

Cuándo: Domingo, 13:00

Dónde: EverBank Stadium

Cómo verlo en televisión: CBS47 Action News Jax

¿Planeas asistir al partido? HAZ CLIC AQUÍ para obtener información sobre las entradas.

Calendario de los playoffs de la NFL 2026

Aquí tienes un resumen del resto del calendario de los playoffs de la NFL, el cuadro, las fechas, los horarios y cómo ver cada ronda hasta el Super Bowl.

Fin de semana de comodines

Sábado, 10 de enero

N.° 5 Rams contra N.° 4 Panthers, 16:30 en FOX30 Action News Jax

N.° 7 Packers contra N.° 2 Bears, 20:00 ET (Amazon Prime)

Domingo, 11 de enero

N.° 6 49ers contra N.° 3 Eagles, 16:30 ET FOX30 Action News Jax

N.° 7 Chargers contra N.° 2 Patriots, 20:00 ET

Lunes, 12 de enero

N.° 5 Texans contra N.° 4 Steelers, 20:00 ET

*El ganador de este partido jugará el domingo en la ronda divisional.

Ronda divisional

Sábado, 17 de enero

*Los Broncos y los Seahawks serán anfitriones de un partido en la ronda divisional después de tener un descanso en la ronda de comodines.

Partido divisional de la AFC o la NFC, 16:30 ET

Partido divisional de la AFC o la NFC, 20:00 ET

Domingo, 18 de enero

Partido divisional de la AFC o la NFC, 15:00 ET

Partido divisional de la AFC o la NFC, 18:30 ET

Domingo de Campeonato

Domingo, 25 de enero

Campeonato de la AFC, 15:00 ET CBS47 Action News Jax

Campeonato de la NFC, 18:30 ET FOX30 Action News Jax

Super Bowl LX

Domingo, 8 de febrero

Campeón de la AFC contra campeón de la NFC en el Levi’s Stadium (Santa Clara, California), 18:30 h ET

