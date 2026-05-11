Policía busca sospechoso vinculado a robo en el condado de Putnam

PUTNAM COUNTY, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam solicita la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso vinculado a un robo en una casa el lunes por la mañana en Crescent City.

El incidente provocó el cierre preventivo de la Escuela Primaria Middleton Burney.

Los agentes informan que cuentan con grabaciones de video de la persona que, según creen, estuvo involucrada, pero necesitan ayuda para identificar al sospechoso.

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Los sheriffs piden ayuda a cualquier persona que reconozca a este individuo o que posea información al respecto, que llame a la Oficina del Sheriff al 386-329-0800.

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