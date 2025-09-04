Powerball se dispara y alcanza un premio mayor récord de $1.7 mil millones en el sorteo del sábado

JACKSONVILLE, Fla. — El premio mayor del Powerball sigue creciendo después de que ningún jugador gano el premio de $1.3 mil millones el miércoles.

El premio mayor del sorteo del sábado asciende ahora a la impresionante cifra de $1.7 mil millones, lo que lo posiciona como el tercer premio mayor más grande en la historia de la lotería estadounidense, según la Asociación de Loterías Multiestatales.

La opción de pago único en efectivo, si un jugador gana el premio mayor del sábado, se estima en $770.3 millones.

Los números sorteados el miércoles por la noche: bolas blancas 3, 16, 29, 61, 69 y Powerball rojo 22. El multiplicador del Power Play fue 2.

Si bien el premio mayor del miércoles no fue reclamado, 11 boletos acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de $1 millón. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en California (2), Colorado, Florida, Georgia (2), Illinois, Maryland, Minnesota, Ohio y Pensilvania.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292.2 millones, según la Asociación de Loterías Multiestatales.

Los boletos de Powerball cuestan $2 por jugada y se venden en 45 estados, Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Los únicos estados que no participan son Alaska, Hawái, Nevada, Utah y Alabama.

Los diez premios mayores del Powerball

1. $2.040 millones – 7 de noviembre de 2022 – CA

2. $1.765 millones – 11 de octubre de 2023 – CA

3. $1.700 millones (estimado) – 6 de septiembre de 2025

4. $1.586 millones – 13 de enero de 2016 – CA, FL, TN

5. $1.326 millones – 6 de abril de 2024 – OR

6. $1.080 millones – 19 de julio de 2023 – CA

7. $842,4 millones – 1 de enero de 2024 – MI

8. $768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – WI

9. $758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – MA

10. $754,6 millones – 6 de febrero de 2023 – WA

Traducido al español por Aleny Villa. Haga clic aquí para leer la historia original.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.