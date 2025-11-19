Roblox implementa nueva función de verificación de edad para uso del chat

JACKSONVILLE, Fla. — La popular plataforma de juegos infantiles ROBLOX implementó una nueva función de seguridad para garantizar que los niños que juegan interactúen con otros de su misma edad. Roblox busca impedir que los adultos interactúen con niños en línea.

“No dejamos que nuestros hijos jueguen ROBLOX”, dijo Amanda Lazarus.

Amanda Lazarus es una de varias madres y padres locales con quienes hablamos que ya impiden que sus hijos jueguen ROBLOX.

Esta popular plataforma de juegos en línea gratuita cuenta con 151 millones de usuarios diarios. Los niños pueden jugar a partir de los cinco años, pero la mayoría de los usuarios, aproximadamente dos tercios, son mayores de 13 años, según ROBLOX.

“Somos muy cuidadosos con lo que permitimos que nuestros hijos hagan en internet”, dijo Lazarus.

Otra madre comentó que su hijo de 9 años jugaba ROBLOX todo el tiempo. Pero a su hija ya no le permiten jugar después de que vieron un video en Facebook donde un hombre explicaba cómo otros habían usado el juego para interactuar con menores.

“Esto le abre la puerta a cualquiera para que contacte con tu hijo”, dijo otra madre.

Para prevenir contactos inapropiados en su plataforma, ROBLOX implementó una nueva función de seguridad global. Esta utiliza el reconocimiento facial de tu hijo para verificar su edad, lo que le permite chatear con otros niños de la misma edad. Así lo afirmó Tami Bhaumik, vicepresidenta de ROBLOX. También lanzaron un sitio web con un centro de seguridad para padres. Esta nueva función les permitirá ver quiénes son los amigos cercanos de sus hijos.

“Queremos asegurarnos de limitar el contacto entre menores y adultos desconocidos. Por eso, nos centramos en niños de entre dos y tres años”, declaró Tami Bhaumik, vicepresidenta de civismo y alianzas de ROBLOX.

Por ahora, la función de seguridad es opcional, pero a partir de enero, los niños de 13 años o más deberán someterse al proceso de estimación de edad o verificación de identidad para usar el chat.

“Confiamos plenamente en la tecnología que utilizamos. Trabajamos con un proveedor externo llamado “Persona”, que ofrece una alta precisión”. “Hemos realizado muchas pruebas con ellos”, dijo Bhaumik.

Roblox afirma que el proveedor externo no almacenará la foto del menor. Esta se eliminará tras la verificación. Indican que los padres pueden optar por que el menor no participe en este proceso de verificación, pero deberán presentar una identificación y el acta de nacimiento del niño para usar el chat.

“Nos complace anunciar nuestros nuevos requisitos de chat basados ​​en la edad. Roblox es la primera plataforma en exigir una verificación de edad rápida y privada para que cualquier persona pueda usar nuestros sistemas de comunicación, como el chat. Creemos firmemente que esto marcará un nuevo estándar en seguridad en línea y será la referencia. Siempre hemos priorizado la seguridad y el respeto en la plataforma, ya que sabemos que tenemos usuarios menores de edad”, concluyó Bhaumik.

