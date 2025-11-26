Sheriffs de St. Johns County anuncian arresto por doble asesinato en West Augustine en 2023

ST. JOHNS COUNTY, Fla. — Casi dos años después de que Cody Bennett, de 21 años, y Tre’ Lyons, de 22, fueran encontrados muertos a tiros en un automóvil en West Augustine, la oficina del sheriff del condado de St. Johns (SJCSO) anunció el arresto del hombre responsable.

Derrick Walden, de 43 años, enfrenta ahora dos cargos de asesinato en primer grado por presuntamente disparar y matar a Bennett y Lyons el 27 de noviembre de 2023.

Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados en un automóvil en la intersección de las calles Pearl y North Orange, donde ahora se encuentran los monumentos conmemorativos.

“Al principio de la investigación, obtuvimos esta videovigilancia de una casa vecina cerca de la escena del crimen”, declaró Cheyenne Kroul, detective de Delitos Mayores de la SJCSO, en un video publicado por la oficina del sheriff anunciando el arresto.

En ese video, los investigadores detallaron cómo reconstruyeron el caso durante los últimos dos años, comenzando con las imágenes de vigilancia.

Los agentes también obtuvieron mensajes de texto que demostraban que Walden se había comunicado con Bennett justo antes de los asesinatos.

Una orden de registro ejecutada en la casa de Walden aproximadamente un mes después de los asesinatos halló un rifle, lo que resultó en la condena de Walden, quien es un delincuente, por posesión ilegal de arma de fuego.

Los agentes también encontraron una foto del arma presuntamente homicida en el teléfono de Walden y localizaron la pistola en un estanque cercano.

Este video, compartido por la oficina del sheriff en el primer aniversario de los asesinatos de Bennett y Lyon, incluía el testimonio de las madres de ambos hombres pidiendo ayuda a la comunidad.

“Solo necesitamos respuestas para poder cerrar este capítulo como madres”, dijo Alexis Bennett.

Ahora, casi un año después de la publicación de ese video, sus llamadas han sido respondidas, y Walden está listo para ser transferido de la prisión federal en la que actualmente cumple prisión a Florida para enfrentar cargos de asesinato.

Sin embargo, la oficina del sheriff indicó que la investigación está en curso y que aún quedan preguntas sin respuesta.

“Este arresto es solo una etapa de la investigación. Aún queda trabajo por hacer en este caso”, declaró el sargento Gene Tolbert en el nuevo video publicado por la SJCSO.

Si tiene alguna información relacionada con el caso, le pedimos que llame a SJCSO o a Crime Stoppers al 1-888-277-TIPS.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.