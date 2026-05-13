Abre el Jardín del Patrimonio Musical

Una porción del frente marítimo en Jacksonville, ubicado cerca al Centro de Artes Escénicas de Jacksonville, ha sido transformado en un parque que celebra la herencia musical de la ciudad.

El Jardín del Patrimonio Musical abrió este miércoles, 13 de mayo.

JARDIN DE HERENCIA MUSICAL

“Este lugar es una celebración viva de las contribuciones increíbles que Jacksonville ha hecho a la música estadounidense”, afirmó la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan.

Entre aquellos con una placa en el camino de la fama, que adorna el jardín, está un grupo de hip-hop de los 90, 95 South, conocido por éxitos como “Whoot, There It Is”. Uno de los miembros del dúo, Carlos Spencer, es originalmente de Jacksonville y se expresó sobre el nuevo proyecto.

95 SOUTH

“Es increíble. Formaremos parte de la historia de Jacksonville para siempre”, declaró Spencer.

“Jacksonville siempre ha sido ignorada, y creo que parte de la razón es que nunca existió aquí una cultura que apoya adecuadamente a los artistas. Pero ahora, creo que la ciudad tiene mucho que ofrecer en cuanto a plataformas”, añadió.

Como parte de la experiencia, las personas podrán caminar por el renovado Riverwalk, que ahora puede ser accesado desde el Riverside Arts Market hacia el Hyatt, Además, el puente sobre el McCoy’s Creek, recientemente iluminado, está completado y la área de ejercicio del Corkscrew ha sido renovada.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.