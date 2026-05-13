Arrestan cuatro hombres en Lake City por explotación sexual contra menores

Lake City, Fla. — El Departamento de la Policía de Lake City arrestó a cuatro hombres por intentar explotar sexualmente a niños a través del internet.
Los arrestos formaron parte de un operativo durante la pasada semana para capturar a personas que explotaban menores.
Como parte del mismo, los agentes publicaron anuncios en un sitio web, usado frecuentemente para coordinar encuentros sexuales.
Cuando los hombres respondieron, los detectives se hicieron pasar como adolescentes y comenzaron a chatear con ellos.
Los arrestados son James Michael Diehl de Fort White, Alan Wayne Price de Lake City, Albert David Moore de Lake City y Thomas J. Fortune de Jacksonville.
La policía informó que los hombres realizaron conversaciones sexualmente explícitas con quienes ellos pensaban eran menores de edad.
Durante el operativo, los agentes entrevistaron a los sospechosos, recogieron evidencia y trabajaron con otras agencias policiacas para realizar los arrestos.
Todos los hombres enfrentan cargos relacionados a usar dispositivos electrónicos para intentar cometer acciones dañinas contra niños, compartir material delictivo y solicitación.
La policía aclaró que la investigación sigue en curso y que podrían suscitarse más arrestos.
>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<
[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]
[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]
Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.