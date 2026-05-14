Ben Crump representará familia de hombre baleado por alguaciles del Condado de Clay

El abogado de derechos civiles, Ben Crump, representará a la familia de Morris Davis, el hombre baleado mortalmente por alguaciles de la Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO, por sus siglas en inglés).

Crump, emitió el siguiente comunicado sobre el incidente:

“Davis era un ser humano, amado por muchos y su familia merece la verdad sobre por qué murió de una manera tan brutal... debemos plantearnos serias interrogantes sobre si esa fuerza estaba justificada.” — Ben Crump

El incidente ocurrió el pasado sábado, 9 de mayo, cuando Davis estaba acostado en el piso. Según la CCSO, el hombre se había armado con cuchillos y se tornó violento contra los alguaciles, algo que su familia niega.

Se expresa familia de hombre tiroteado mortalmente por alguaciles Se expresa familia de hombre tiroteado mortalmente por alguaciles

Los alguaciles estaban en el área asistiendo en otra investigación, cuando descubrieron que Davis era sospechoso de un asesinato en Mississippi, con una orden de arresto, de acuerdo al CCSO.

Tanto el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, como la Oficina del Fiscal del Estado están investigando el incidente.

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