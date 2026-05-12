Buscan prófugo de “hit & run”

La Oficina del Sheriff de Jacksonville renovó el llamado al público para localizar al responsable de provocar un choque mortal e irse a la fuga, a principios de este año.

Las autoridades esperan la colaboración de la comunidad para resolver este caso y la Oficina de Alto al Crimen de la Primera Costa ofrece hasta 5,000 dólares de recompensa por información que lleve a la captura de este prófugo de la justicia.

El portavoz de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Max Morel, dijo que prosiguen en la búsqueda de Alexander Rivera-Russo, de 24 años, responsable del accidente en el que perdió la vida Savana Pendarvis, una residente de Jacksonville de 27 años de edad.

“Lo que le estamos pidiendo a la comunidad es que simplemente nos den una llamada acá, a la Oficina del Sheriff de Jacksonville, al 904-630-0500 o también nos pueden escribir por correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org," expreso Morel.

Alexander Rivera-Russo Si tienes alguna información del paradero de este hombre, puedes comunicarte al 904-630-0500 o al 1-866-845-8477, de forma anónima.

En caso de que un informante quiera proteger su identidad, está la opción del anonimato, llamando al 1-866-845-8477, contactándose así a través de Crime Stoppers. Incluso, de manera digital, cualquier vecino de la comunidad puede dar información por medio del siguiente enlace: https://wanted.jaxsheriff.org/CaseDetail/2997#InformationSought

El oficial Morel recordó que el prófugo tiene unos cuantos tatuajes en el cuello que lo hacen fácilmente ubicable, por lo que cualquier persona que lo vea, debería llamar inmediatamente.

La policía también le recuerda a la comunidad que nadie está exento de verse involucrado en un accidente de tránsito. Lo que lo convierte en un delito grave, es abandonar la escena del suceso dejando a las víctimas a su suerte.

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