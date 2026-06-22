De la Espriella gana en Colombia: “En la democracia no hay enemigos”

En una reñida jornada electoral que mantuvo en vilo a todo el país, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se perfila como el nuevo presidente de Colombia. Con el 99.99% de las mesas informadas en el preconteo oficial, el líder del movimiento Defensores de la Patria, conocido popularmente por sus seguidores como ‘el Tigre’, consolidó su ventaja en esta segunda vuelta frente al senador oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Según los datos preliminares, De la Espriella obtuvo un total de 12.9 millones de votos (equivalentes al 49.66%), superando por un estrecho margen a Cepeda, quien sumó 12.7 millones de sufragios (48.70%). Aunque todas las encuestas previas lo ubicaban como el favorito, el desenlace final confirmó la alta polarización y expectativa en las urnas.

Desde una multitudinaria tarima en la Ventana al Mundo, un emblemático atractivo turístico de la ciudad de Barranquilla —donde ejerció su derecho al voto y esperó los resultados—, De la Espriella ofreció un discurso de victoria centrado en la reconciliación institucional, descartando cualquier tipo de represalia política.

“No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros”, afirmó el abogado de 47 años ante miles de simpatizantes.

Asimismo, envió un mensaje directo a la oposición y a los ciudadanos que no respaldaron su propuesta: “Sus opiniones serán escuchadas, jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados y no con discursos; con hechos y obras, no con promesas”.

“El triunfo de la esperanza” y mano dura en seguridad

Calificando el resultado como el “triunfo de la esperanza”, el virtual mandatario aseguró que su gestión será “absolutamente democrática y garante de la libertad y la institucionalidad”, enfatizando su respeto por el Congreso y las altas cortes debido a su formación en las leyes. Prometió una administración bajo la premisa de “cero corrupción” y libre de politiquería para convertir a Colombia en una “patria milagro” con el apoyo del pueblo y la ayuda de Dios.

Sin embargo, el tono se tornó severo al abordar la crisis de seguridad nacional, uno de los desafíos más urgentes para la nueva administración. De la Espriella advirtió de forma tajante un cambio radical respecto a la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que no habrá zonas vedadas en el territorio nacional y que la autoridad de la República volverá a hacerse sentir.

“No habrá criminales impunes ni intocables, y no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley. A los narcotraficantes, terroristas, secuestradores, extorsionistas y corruptos que se roban los recursos del pueblo les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener Gobierno y Estado”, sentenció con firmeza.

Alianzas internacionales y geopolítica regional

En el plano exterior, el nuevo panorama político prevé un fuerte viraje ideológico. De la Espriella, quien durante su campaña contó con el respaldo explícito del expresidente estadounidense Donald Trump, proyectó a Colombia como un actor clave para garantizar “la libertad del continente”.

“A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable, volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad”, aseveró, prometiendo ser un socio serio y un aliado leal.

Tras conocerse los resultados del preconteo, el líder de Defensores de la Patria recibió las felicitaciones y el respaldo de destacados mandatarios y referentes de la derecha latinoamericana, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; así como de Rodrigo Paz de Bolivia y José Antonio Kast de Chile, con quienes se anticipa el inicio de una agenda diplomática de estrecha cercanía.

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