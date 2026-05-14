Investigan asesinato de hombre en Westside

Jacksonville, Fla. — Las autoridades están investigando el asesinato de un hombre en el Westside.
Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO por su siglas en inglés), a eso de las 9:11 a.m., agentes respondieron a una llamada de un hombre inconsciente, en el bloque 10100 de Normandy Boulevard, cerca de la carretera Parish Cemetery.
Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo del hombre, con una herida de bala en su pecho, tirado en el patio de un trailer de viaje.
Hasta el momento, JSO dice que no ha identificado a la víctima.
Las autoridades indicaron que tienen varias personas detenidas y que están cooperando con la investigación.
Investigadores también revelaron que creen que esto es un incidente aislado y no hay peligro al público.
JSO solicita a cualquier persona con información a contactarlos por teléfono al 904-630-0500, por correo al jsocrimetips@jaxsheriff.org o anónimamente a través de Crimestoppers, llamado al 866-845-TIPS.
