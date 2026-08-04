Jacksonville busca regular el uso y velocidad de bicicletas eléctricas

Ante el incremento del tráfico vial por el regreso a clases y un preocupante aumento en los accidentes de menores de edad, la seguridad en torno al uso de las bicicletas eléctricas se ha convertido en una prioridad en varias ciudades de Florida.

La premisa que impulsa estas nuevas medidas es clara: si un vehículo tiene motor, debe ser tratado y regulado como un vehículo motorizado.

Jacksonville se perfila para ser la próxima ciudad en establecer reglas estrictas tras la presentación de un nuevo proyecto de ley que propone límites de edad y velocidad para sus conductores.

Con esta medida, el condado de Duval se suma a una corriente de iniciativas a nivel municipal, condatal y estatal. Aunque recientemente la Oficina del Alguacil sugirió que sus agentes no aplicarían una ordenanza local similar, actualmente la institución se encuentra reevaluando su postura.

Preocupación por el aumento de incidentes

La iniciativa es impulsada por el concejal del Distrito 6, Michael Boylan, quien señala que su propuesta responde de forma directa al incremento de niños lesionados en incidentes con estos dispositivos, así como al veto que el gobernador Ron DeSantis aplicó a un intento previo de regulación estatal a principios de año.

“Ha habido incidentes de los que he sido testigo personalmente; un niño salió de Brady Road y cayó en una zanja”, relató Boylan. “Es un fenómeno cada vez más extendido. Si bien el número total de incidentes con bicicletas eléctricas puede ser aún reducido, el porcentaje de incremento de estos accidentes crece rápidamente”.

Reducción de velocidad y sanciones para los padres

La propuesta legislativa contempla medidas concretas para la convivencia en las vías públicas:

Límite de velocidad: se fijará un máximo de 10 millas por hora en todo momento al circular por las aceras.

se fijará un máximo de 10 millas por hora en todo momento al circular por las aceras. Edad mínima: se establecerá en 11 años la edad permitida para operar una bicicleta eléctrica.

se establecerá en 11 años la edad permitida para operar una bicicleta eléctrica. Sanciones: de no cumplirse la norma de edad, los padres podrían enfrentar una multa de 100 dólares o hasta 60 días de prisión.

Entre los residentes de la ciudad existe consenso en que se requiere orden de manera urgente, aunque también señalan la necesidad de adaptar las calles para la convivencia de peatones y nuevos medios de transporte.

“Realmente deberían hacer una línea especial no solamente para bicicletas, sino para las bicicletas eléctricas, por el cuidado de las personas que caminan. Es mucha la cantidad de motos y bicicletas eléctricas que hay”, comentó Arturo Alberca, residente de Jacksonville.

La mayoría de la comunidad coincide en que la infraestructura debe evolucionar a la par de las leyes, pero que el orden en las vías debe imponerse cuanto antes, mejor.

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