Entre más grande el vehículo, mayor el riesgo para los peatones en Florida

Florida ocupa el tercer lugar del país en muertes de peatones en accidentes que involucran vehículos utilitarios deportivos (SUV), con una tasa casi un 66 % superior al promedio nacional, según un estudio reciente. En promedio, 192 peatones mueren cada año en este tipo de incidentes en el estado.

Aunque Jacksonville ha logrado reducir las muertes de peatones durante los últimos tres años, la ciudad aún figura entre las más peligrosas del país para quienes caminan por sus calles.

“Todavía ocupamos el puesto 16 entre las ciudades más peligrosas del país por muertes de peatones”, dijo Matt Fall, de la División Municipal de Planificación de Transporte.

Expertos señalan que el diseño y el tamaño de las SUVs y camionetas aumentan el riesgo de lesiones graves para los peatones. Entre los principales factores se encuentran los puntos ciegos que generan estos vehículos, así como su frente más alto y una parrilla frontal amplia, que hacen que el impacto alcance directamente el pecho o el abdomen del peatón, en lugar de las piernas, como suele ocurrir con vehículos más pequeños.

“Si golpean a un peatón y no van muy rápido, normalmente lo empujan hacia un lado, alejándolo del vehículo”, explicó Fall al comparar el impacto de un automóvil compacto.

Para Carolyn Rodríguez, instructora y examinadora de manejo, también existe un factor relacionado con el comportamiento de algunos conductores.

“Es la cultura. La gente piensa: ‘En un vehículo grande me van a tener miedo y voy a poder hacer lo que me da la gana’”, afirmó.

Las autoridades locales continúan implementando el plan Vision Zero, una iniciativa enfocada en eliminar las muertes y lesiones graves en las vías mediante cruces peatonales más seguros, mejoras en el diseño de las calles, reducción de los límites de velocidad en áreas de alto riesgo y campañas de educación para conductores y peatones.

“Realmente lo estamos analizando desde todos los ángulos. El plan Vision Zero incluso busca promover una cultura de seguridad”, señaló Fall.

Las autoridades recuerdan que, en algún momento, todos somos peatones y que adoptar medidas sencillas puede reducir el riesgo de un accidente. Rodríguez recomienda cruzar únicamente por los cruces peatonales señalizados y evitar atravesar la calle fuera de las zonas designadas.

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