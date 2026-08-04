Un hombre de 38 años muere en un tiroteo al noroeste de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Un nuevo mes inicia teñido de sangre en el noroeste de la ciudad. Antes de las 4:30 de la mañana, la intersección de Soutel Drive y New Kings Road se convirtió nuevamente en una escena del crimen acordonada por la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO).

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte de disparos.

“Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre de unos 30 años con una herida de bala. El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD) acudió al lugar y declaró al hombre fallecido”, detalló el sargento Ty Mitlyng, vocero de la JSO.

La víctima fue identificada por sus familiares como Frederick Hughes, de 38 años, quien era padre y estaba a punto de convertirse en abuelo. Su cuerpo aún yacía sobre el pavimento cuando arribaron los equipos de emergencia.

Su tía, Maria Hughes, quien lo crio desde que la madre de Frederick fue asesinada en 1999, compartió el dolor que embarga a la familia y sugirió que el hombre no era el objetivo del ataque:

“Él solo estaba pasando el rato. Por lo que decía la gente, el ataque ni siquiera era para él. Solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, relató consternada. “Permitir que los jóvenes y cualquiera consiga armas... esa es la peor ley que pudieron haber aprobado. Y ahora mi sobrino ya no está.”

Esta zona del noroeste de Jacksonville no es ajena al dolor ni a la violencia con armas de fuego. En febrero de este mismo año, otro hombre fue asesinado a tiros dentro de una lavandería a solo unos pasos de donde ocurrió este último incidente.

Ante la recurrencia de los hechos violentos, la familia de Hughes exige respuestas a las autoridades y pide el cierre definitivo de un bar cercano, al cual señalan como un foco constante de disturbios en la comunidad.

El caso continúa bajo investigación por parte de las unidades de homicidios. Si usted tiene información que pueda ayudar a esclarecer este crimen, comuníquese de inmediato con la Oficina del Alguacil de Jacksonville o llame de forma anónima a Crime Stoppers al 866-845-TIPS.

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