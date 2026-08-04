JSO investiga cada muerte por sobredosis como un crimen tras 164 muertes

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO) informó que 164 personas han muerto por sobredosis en lo que va de 2026 y aseguró que cada uno de esos casos es investigado como un homicidio, con el objetivo de identificar y responsabilizar penalmente a quienes distribuyen las drogas involucradas.

La agencia señaló que su Unidad de Investigaciones de Sobredosis inicia una investigación tras cada muerte para rastrear el origen de las sustancias, identificar a los presuntos responsables y construir casos que permitan llevarlos ante la justicia.

Uno de esos casos fue el de Chloe Tomazinis, una joven que, según su familia, creyó estar consumiendo marihuana, pero murió tras una sobredosis causada por fentanilo. De acuerdo con JSO, los detectives siguieron el rastro de la droga hasta identificar al presunto distribuidor.

Aunque las autoridades afirman que las muertes por sobredosis han disminuido en los últimos años, la crisis continúa afectando a la comunidad.

El detective Max Morel informó que en 2022 se registraron 443 muertes por sobredosis. Esa cifra descendió a 317 en 2024 y a 237 en 2025. En lo que va de este año, JSO ha contabilizado 164 fallecimientos.

Morel indicó que, aunque muchas investigaciones permanecen abiertas, las autoridades ya han arrestado a 43 personas y 13 enfrentan cargos de homicidio involuntario por su presunta responsabilidad en muertes por sobredosis.

“Para los narcotraficantes, el mensaje es simple: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la justicia”, afirmó Morel.

Sin embargo, especialistas en tratamiento de adicciones advierten que las investigaciones y los arrestos representan solo una parte de la respuesta necesaria para enfrentar la crisis.

“Las autoridades se enfocan en reducir la oferta de drogas, mientras que el tratamiento aborda la demanda”, explicó Rob Hauser, del centro Jacksonville Outpatient Detox.

Hauser señaló que la adicción es una condición médica y enfatizó que buscar ayuda de manera temprana puede marcar una diferencia en la recuperación.

“Cuanto antes tengamos la oportunidad de hablar con una persona sobre las opciones de tratamiento disponibles y sobre la evolución de su enfermedad, más podremos ayudar a disminuir el miedo”, dijo.

Las autoridades y profesionales de la salud instan a las personas que enfrentan problemas de consumo de sustancias a buscar apoyo y recuerdan que existen recursos disponibles en Jacksonville.

Entre ellos se encuentran:

988: Línea de Crisis y Prevención del Suicidio, disponible las 24 horas para apoyo en salud mental y adicciones.

Línea de Crisis y Prevención del Suicidio, disponible las 24 horas para apoyo en salud mental y adicciones. Gateway Community Services: (904) 387-4661. Ofrece tratamiento para adicciones con tarifas ajustadas según los ingresos del paciente.

(904) 387-4661. Ofrece tratamiento para adicciones con tarifas ajustadas según los ingresos del paciente. Jacksonville Outpatient Detox: (904) 877-5939. Brinda servicios de desintoxicación y evaluación para tratamiento ambulatorio.

(904) 877-5939. Brinda servicios de desintoxicación y evaluación para tratamiento ambulatorio. Sulzbacher: (904) 394-8100. Proporciona servicios de salud conductual y tratamiento para personas sin seguro médico o que califican según sus ingresos.

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