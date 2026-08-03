Jacksonville propone $6.3 millones para ampliar programas de vivienda asequible

La ciudad de Jacksonville podría destinar millones de dólares a nuevos programas de vivienda asequible mientras enfrenta un déficit de unidades disponibles para familias que buscan hogares a costos accesibles.

La propuesta de presupuesto de la alcaldesa Donna Deegan para el próximo año fiscal incluye $6.3 millones para programas de vivienda asequible, una inversión que autoridades aseguran busca aumentar el acceso a viviendas y ayudar a reducir algunos costos asociados con la construcción.

Según datos presentados por la ciudad, actualmente Jacksonville cuenta con 42 viviendas asequibles por cada 100 familias que las necesitan.

El crecimiento poblacional también ha aumentado la demanda. La ciudad recibe cerca de 17,000 nuevos residentes cada año, mientras casi la mitad de los inquilinos destinan más del 30% de sus ingresos al pago de vivienda.

“La necesidad aquí en Jacksonville cuando se trata de viviendas asequibles es enorme”, dijo Joshua Hicks, director de Vivienda Asequible de la ciudad.

De los $6.3 millones incluidos en la propuesta, $4.9 millones estarían destinados a crear el primer Fondo de Vivienda Asequible de Jacksonville.

El fondo tendría como objetivo apoyar a compradores de su primera vivienda, incentivar la construcción de unidades asequibles y ofrecer recursos para reducir algunos costos de desarrollo.

Parte de la inversión también estaría dirigida a programas que ayudan a cubrir tarifas de conexión de servicios públicos cobradas por JEA. Según Hicks, este apoyo puede alcanzar hasta $25,000 para viviendas unifamiliares y hasta $100,000 para proyectos multifamiliares.

La ciudad asegura que estos fondos pueden evitar que esos costos adicionales sean transferidos a los compradores mediante precios más altos de vivienda o a los inquilinos a través de aumentos en el alquiler.

Además de construir nuevas unidades, Jacksonville propone mantener programas de asistencia para familias que enfrentan dificultades económicas, incluyendo ayuda de emergencia con el alquiler, prevención de desalojos y reparación de viviendas.

Autoridades municipales informaron que el programa de prevención de desalojos ha ayudado a más de 650 familias.

Para las personas que necesitan apoyo relacionado con vivienda, la División de Vivienda de Jacksonville ofrece programas de asistencia para alquiler, reparación y rehabilitación de hogares, financiados con fondos estatales y federales, según explicó Hicks.

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La ciudad recomienda a los residentes interesados comunicarse con la División de Vivienda de Jacksonville para conocer los programas disponibles y los requisitos de elegibilidad.

La propuesta presupuestaria todavía debe ser revisada y aprobada por el Concejo Municipal de Jacksonville antes de entrar en vigor.

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