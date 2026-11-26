JACKSONVILLE, Fla. — En vísperas del feriado de Acción de Gracias, miles de viajeros se movilizan desde el Aeropuerto Internacional de Jacksonville (JAX) en medio de un incremento en el costo de los boletos aéreos y condiciones meteorológicas adversas que comienzan a generar demoras en los itinerarios.

Pese a las lluvias registradas en la zona, las operaciones en la terminal aérea local transcurren con relativa normalidad. De acuerdo con las estimaciones aeroportuarias, se prevé la salida de unos 14,000 pasajeros durante la jornada de hoy; sin embargo, el mayor volumen de tráfico aéreo se concentrará en el operativo de retorno de este domingo y lunes.

“El domingo y el lunes estarán igual de concurridos. Las últimas cifras que vi rondaban los 15,000 pasajeros, correspondientes a quienes regresan a sus hogares después del feriado”, explicó Greg Willis, director de Marketing y Relaciones Públicas de JAX.

El movimiento local responde a una tendencia nacional. Según proyecciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se estima que 2.6 millones de personas pasarán hoy por los puntos de control en todo el país, cifra que superará los 3 millones el domingo y alcanzará los 2.8 millones el lunes.

Esta alta afluencia ya se percibe en las terminales. Aura Travieso, trabajadora aeroportuaria y viajera frecuente que atravesó tres aeropuertos antes de arribar a Jacksonville, confirmó que la congestión es generalizada: “La verdad es que sí había mucha fila en todos los aeropuertos por los que pasé”.

A la demanda de temporada y los retrasos provocados por el clima se suma el impacto económico en el presupuesto familiar. Con base en proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), una familia de cuatro integrantes podría desembolsar alrededor de $3,200 únicamente en pasajes aéreos, lo que representa un aumento de casi $500 en comparación con el año anterior.

Ante este encarecimiento, algunos usuarios han modificado sus hábitos de compra. “Antes uno compraba los boletos con anticipación porque salían más baratos, pero lo que veo ahora es que a última hora están saliendo más económicos que adquirirlos con tiempo”, señaló Travieso.

No obstante, el aumento en las tarifas y las inclemencias del tiempo no han frenado el deseo de reunirse durante estas fechas. “Es muy cómodo viajar porque uno tiene días libres en el trabajo y se da la oportunidad de compartir en familia”, comentó la pasajera Ana Cabrera.

Recomendaciones para los viajeros

Para evitar contratiempos durante el retorno del fin de semana festivo, las autoridades y expertos en viajes sugieren tomar las siguientes precauciones:

Llegar con antelación: Presentarse en el aeropuerto al menos dos horas antes de la salida programada del vuelo.

Monitorear el itinerario: Verificar constantemente el estado del vuelo y descargar la aplicación oficial del aeropuerto para recibir alertas en tiempo real.

Planificar conexiones: Evitar las escalas cortas y tener identificadas opciones de vuelos alternativos en caso de cancelaciones o retrasos por el clima.

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