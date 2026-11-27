Más de 4.2 millones de personas viajarán por las carreteras de Florida durante este feriado, según estimaciones de AAA, lo que lleva a conductores y autoridades locales a reforzar las medidas de precaución ante el aumento del tráfico festivo.

Residentes del área de Jacksonville indicaron que mantener la distancia y evitar las prisas resultan fundamentales para prevenir colisiones en días de alta congestión vehicular.

“Le doy espacio a la persona frente de mí, porque si alguien me da a mí por detrás, a la persona frente de mí no le voy a dar”, dijo Mio Soti, conductora y residente de Jacksonville, quien también señaló el exceso de velocidad como un problema frecuente: “Siempre tan rápido quieren llegar a los sitios bien rápido”.

El temor en las vías responde a un panorama preocupante de seguridad vial. A nivel nacional, las proyecciones indican que 428 personas podrían morir en accidentes de tránsito durante el periodo festivo.

En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) reporta más de 2,000 muertes y más de 201,000 heridos en lo que va del año. En el noreste del estado, que abarca los condados Duval, St. Johns y Clay, se han registrado 185 fallecimientos y más de 16,000 personas lesionadas en el mismo periodo.

Las autoridades señalan el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la conducción bajo los efectos del alcohol como los principales factores de riesgo. De acuerdo con datos de AAA, la mitad de los accidentes mortales ocurridos durante el Día de Acción de Gracias de 2024 involucraron a un conductor que alcanzaba o superaba el límite legal de alcohol en la sangre.

“En estos tiempos si no tienes que salir, pues no salga, y si vas a tomar pasa la llave; quítale la llave a esa gente que está tomando”, expresó Heriberto Cierra, conductor local.

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) instó a los residentes a planificar sus traslados con anticipación.

“Solo queremos asegurarnos de que lleguen a casa sanos y salvos, que tengan un plan, soliciten un servicio de transporte o cuenten con un conductor designado cuando salgan”, declaró el oficial Cinotti, portavoz de JSO.

Como alternativa preventiva, AAA mantiene activo su programa gratuito Tow to Go, mediante el cual se traslada a los conductores incapacitados para manejar, junto con su vehículo, a un lugar seguro dentro de un radio de hasta 10 millas. El servicio está disponible llamando al 855-286-9246

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