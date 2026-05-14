Más personas buscan ayuda por desempleo en Jacksonville: el impacto local frente a la cifra nacional

Jacksonville, Fla. — Mientras las solicitudes de beneficios por desempleo aumentan en todo el país, residentes y expertos de Jacksonville analizan cómo la desaceleración económica afecta a los negocios locales y qué sectores mantienen a flote la región.

El aumento en las solicitudes de desempleo en Estados Unidos ha dejado de ser una cifra macroeconómica para convertirse en una realidad palpable en las calles de Jacksonville. Trabajadores y propietarios de pequeños negocios reportan una disminución en el flujo de clientes, vinculada directamente a la incertidumbre laboral.

“Hemos sentido más todavía el bajón en los clientes mismos, quejándose de que el trabajo está bajo”, comentó Carlos, un barbero local, en entrevista para Noticias Jacksonville. “La economía es una cadena… mientras va afectando a uno, va afectando a los demás”.

Según datos recientes del Departamento del Trabajo, la semana pasada se registraron 211,000 nuevas solicitudes de beneficios por desempleo a nivel nacional. Este incremento es una señal clara de enfriamiento en el mercado laboral estadounidense.

En el noreste de Florida, el panorama presenta matices específicos:

Tasa de desempleo local: 4.7% (marzo).

4.7% (marzo). Población afectada: Más de 44,000 personas sin empleo en la zona de Jacksonville, según cifras de CareerSource Northeast Florida.

A pesar del aumento en las solicitudes, hay expertos que mantienen un optimismo moderado. El economista Guillermo Retis señala que la ciudad se encuentra en una posición de ventaja competitiva respecto al promedio del país.“A nivel nacional estamos hablando de tasas de desempleo de alrededor de cuatro… sin embargo, en Jacksonville están por debajo y eso es excelente”, explicó Retis. Según el analista, la clave reside en la diversificación de la economía regional.

Industrias que impulsan la estabilidad local:

Sector Portuario: Un motor logístico clave para el estado.

Un motor logístico clave para el estado. Aeroespacial: Innovación y empleos de alta cualificación.

Innovación y empleos de alta cualificación. Servicios: Aunque golpeado, sigue siendo un pilar de consumo.

Para aquellos residentes que enfrentan la pérdida de su puesto de trabajo o buscan una transición profesional, CareerSource Northeast Florida mantiene activos diversos.

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