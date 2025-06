Crece la frustración por el retraso del festival de música de los 90 en el condado de St. Johns

CONDADO DE ST. JOHNS, Fla. — Un festival de música local que celebra la nostalgia de los 90 ha dejado a los poseedores de entradas frustrados tras su tercer retraso.

El “As If 90s Fest” estaba programado originalmente para el 17 de mayo, pero ha sido reprogramado varias veces, lo que ha dejado a los fans con la incertidumbre de cuándo, o si, se celebrará el evento.

Una familia que compró entradas VIP en octubre compartió su decepción, diciendo que se habían tomado un tiempo libre en el trabajo y se habían quedado decepcionados. A pesar de que una valla publicitaria aún anuncia el festival para el 21 de junio, los organizadores no han confirmado una nueva fecha.

“Un poco molesto”, dijo Brandon Collins, quien tenía entradas.

“Muy molesto”, agregó Kaylee King.

El evento, que ahora enfrenta su tercera reprogramación, ha generado muchas críticas hacia los organizadores.

“Deberían haber estado a la altura”, dijo Collins.

Los organizadores han atribuido el retraso a problemas relacionados con otro evento. Aunque no lo identificaron, Action News Jax supo que Ancient City Entertainment, que organiza el As If 90s Fest, también organizó el Festival del Blue Crab en el condado de Putnam. Ese festival recibió críticas en mayo por los altos precios de la comida, la menor cantidad de vendedores y la ausencia de un carnaval.

“Lo dieron todo en el Festival Blue Crab y podrían haberlo hecho mucho mejor”, dijo Collins.

El As If 90s Fest cambió discretamente su fecha y ubicación antes de anunciar finalmente el último aplazamiento al 21 de junio. Sin embargo, la nueva fecha no se ha confirmado oficialmente.

Los organizadores han prometido que todos los poseedores de entradas recibirán el reembolso antes del 14 de junio.

“No he recibido nada por el momento; sinceramente, no sé si me devolverán el dinero”, dijo Collins.

Muchos por las redes han expresado la misma preocupación, diciendo que no han obtenido respuestas. La página de Facebook del festival sigue activa, pero su sitio web y el de Ancient City Entertainment están actualmente inactivos.

Estamos muy decepcionados por haber tenido que reembolsar el dinero a nuestros poseedores de entradas y aplazar el evento para el otoño. Este año, el lugar donde originalmente habíamos planeado realizarlo tenía serios problemas de infraestructura, y al adelantarlo, tuvimos un evento conflictivo que tardó más en concretarse.

“Siempre queremos ofrecer un espectáculo que valga la pena, y siendo nuestros clientes nuestra principal preocupación, reembolsar sus entradas fue el primer objetivo para poder avanzar desde una posición de solidez y credibilidad”, declararon los organizadores en un comunicado a Action News Jax.

También indicaron que el sitio web estaba inactivo mientras actualizaban la información del festival y que solo les quedan unos 30 reembolsos más por emitir antes de que todos los poseedores de entradas reciban el reembolso.

“Nuestro responsable web estaba esperando una actualización y no queríamos dejarlo con datos incorrectos y la mitad de la información. Debería volver a estar disponible dentro de un mes, o quizás las próximas 6 semanas, mientras ultimamos los nuevos detalles. La venta de entradas es a través de Eventbrite, no de nuestro sitio web para reembolsos, así que esa es la vía correcta”, declaró un Organizador.

A pesar de los problemas actuales, Collins dijo que su familia podría asistir si el festival se celebra.

