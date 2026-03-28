“Esto es una locura”: Madre reacciona al arresto de exoficial de DCPS

JACKSONVILLE, Fla. — “Esto es una locura”, dijo la madre de DCPS, Diana Moyano.

Esa fue su reacción luego de que Madison Foglio, de Action News Jax, le informara que un exoficial de la Policía Escolar de DCPS fue arrestado el jueves por presuntamente tener una relación romántica con una estudiante.

El distrito escolar envió un comunicado a Action News Jax indicando que Alexander Capasso fue arrestado por la Oficina del Sheriff de Jacksonville el jueves, acusado de “figura de autoridad que solicita o mantiene una relación romántica con una estudiante; uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional; y manipulación de evidencia”.

El distrito informó que Capasso comenzó a trabajar con DCPS en octubre de 2025 como oficial de policía.

DCPS también indicó que Capasso rotaba entre las escuelas Fletcher, Atlantic Coast y Mandarin High School.

El registro de reclusos de JSO señala que Capasso tiene 26 años.

“No puedo creer que un oficial de policía esté haciendo algo así”, dijo Moyano. “¡Esto es ridículo!”

Aunque los hijos de Moyano no asisten a ninguna de esas tres escuelas, dice que la noticia le preocupa.

“Las personas que se supone deben protegerlos son las que les están causando daño y dolor”, dijo Moyano. “Espero que los estudiantes involucrados también reciban ayuda y apoyo para poder superar esto.”

Capasso fue liberado de la cárcel del condado de Duval el viernes.

Hemos solicitado a la Oficina del Sheriff de Jacksonville el informe de arresto y la foto policial.

Aún estamos a la espera de una respuesta.

Puedes leer el comunicado completo de DCPS a continuación:

Estimados medios de comunicación,

Lamentablemente, les informamos que un exoficial de la policía escolar, Alexander Capasso, fue arrestado el jueves por la noche tras una investigación conjunta entre la Oficina del Sheriff de Jacksonville y la Policía Escolar del Condado de Duval.

Hace aproximadamente cuatro semanas, nuestro jefe de policía fue informado sobre un posible comportamiento criminal por parte de Capasso y solicitó la asistencia de la Oficina del Sheriff de Jacksonville. La investigación culminó el jueves por la noche con la ejecución de una orden de arresto contra Capasso por cargos que incluyen: figura de autoridad que solicita o mantiene una relación romántica con una estudiante; uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional; y manipulación de evidencia.

El señor Capasso, quien comenzó a trabajar con el distrito en octubre de 2025, se desempeñaba como oficial de policía escolar, pero no estaba asignado a una escuela específica. Renunció a la Policía Escolar del Condado de Duval el 2 de marzo mientras estaba bajo investigación y en ese momento se le retiró toda autoridad policial. El distrito está cooperando plenamente con JSO y continuará apoyando la investigación en todo lo posible.

“Aunque todas las investigaciones criminales implican el debido proceso, estoy profundamente preocupado por estas acusaciones. El comportamiento alegado no representa los altos estándares de integridad que se exigen a nuestros oficiales del orden y no refleja nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes”, dijo Jackson Short, jefe de la Policía Escolar del Condado de Duval.

El arresto fue realizado por la Oficina del Sheriff de Jacksonville, que es el punto de contacto adecuado para solicitudes relacionadas con informes policiales u otros registros públicos.

Atentamente,Laureen

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