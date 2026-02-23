Familia de Lake City pierde casa y mascota en incendio nocturno

LAKE CITY, Fla. — El sábado por la noche se desató un incendio en una casa en el sureste de Murray Terrace, obligando a una familia a abandonar su hogar y matando a uno de sus perros.

Los equipos acudieron a la vivienda unifamiliar a las 23:38 tras recibir informes de un incendio.

Al llegar los bomberos, vieron fuertes llamas que salían de la fachada de la casa.

Los bomberos controlaron rápidamente el incendio y registraron la casa para asegurarse de que no hubiera nadie atrapado en el interior.

El Departamento de Bomberos de Lake City informó que los cinco residentes lograron salir sanos y salvos y que ni la familia ni los bomberos resultaron heridos.

Un perro murió en el incendio, mientras que otros dos lograron escapar.

La familia se encuentra ahora sin hogar mientras los investigadores de la policía local y la oficina del jefe de bomberos del Estado trabajan para averiguar la causa del incendio.

