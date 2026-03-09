Guía para fans de THE PLAYERS 2026 ⛳ | Todo lo que necesitas saber antes de ir

PONTE VEDRA BEACH, Fla. — El Campeonato THE PLAYERS es uno de los eventos más importantes del PGA Tour y se lleva a cabo en el Campo The Players Stadium en TPC Sawgrass, 110 Championship Way, Ponte Vedra Beach.

La diversión comienza para los aficionados este fin de semana. Aquí tienes una guía completa de THE PLAYERS 2026 con todo lo que necesitas saber antes de ir.

Fin de semana para los aficionados

El Fin de Semana para los Aficionados comienza el viernes y se extiende hasta el domingo, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. La entrada y el estacionamiento son gratuitos en el estacionamiento general junto a la CR 210.

Durante el evento, los aficionados podrán elegir primero toda la mercancía en la Tienda para los Aficionados, probar suerte en el Desafío del Hoyo 17, una réplica del par 3 Island Green, y disfrutar de los food trucks locales.

Campeonato THE PLAYERS, del 10 al 15 de marzo

Las rondas de práctica comienzan el martes y miércoles; las rondas competitivas, del jueves al domingo 15 de marzo.

A partir del viernes, las entradas para el sábado están agotadas y las entradas para las demás rondas son limitadas. HAGA CLIC AQUÍ para obtener boletos.

Horario de Entradas

Las puertas abrirán a las 7:30 a. m. todos los días.

Política de Bolsas y Qué Puede Traer

Los aficionados pueden traer bolsas que cumplan con las siguientes normas:

Bolsas opacas de 15x15x15 cm o menos

Bolsas transparentes de 30x15x30 cm o menos

Además, los aficionados pueden traer su propia comida en una bolsa de plástico transparente de 4 litros, con los alimentos envueltos en film transparente. También se permiten vasos reutilizables de plástico o metal (de hasta 940 ml), siempre que estén vacíos al entrar. No se permite el ingreso al torneo con recuerdos, como banderas, fotos, cromos, pelotas ni otros artículos deportivos.

La lista completa de artículos prohibidos y permitidos del PGA TOUR se puede encontrar aquí.

Concierto del Día de Reconocimiento Militar de THE PLAYERS

El artista multiplatino y tres veces ganador del GRAMMY, Ludacris, encabezará el concierto del Día de Reconocimiento Militar de THE PLAYERS el 10 de marzo en TPC Sawgrass en Island Green.

La ceremonia del Día de Reconocimiento Militar comenzará a las 4:30 p. m. del 10 de marzo, seguida de la actuación de Ludacris. La entrada al concierto es gratuita con la compra de entradas para el martes, que se pueden adquirir en THEEPLAYERS.com/tickets.

Estacionamiento:

Los pases de estacionamiento para el Campeonato THE PLAYERS 2026 deben comprarse con anticipación en línea. Se requiere un pase de estacionamiento por separado para cada día del torneo. Los pases de estacionamiento serán digitales; no se venderá estacionamiento en el lugar. HAGA CLIC AQUÍ para comprar estacionamiento.

*A partir del viernes 6 de marzo, el estacionamiento general para el jueves, viernes 13 y sábado 14 de marzo está agotado.

Servicio de transporte gratuito de Nocatee:

Horario del servicio de transporte: 9 a. m. - 7 a. m. p. m.

Estacionamientos:

Academia Palm Valley: 700 Bobcat Lane, Ponte Vedra Beach, FL 32081 (viernes a domingo)

Academia Valley Ridge: 105 Greenleaf Drive, Ponte Vedra Beach, FL 32081 (viernes a sábado)

Academia Pine Island: 805 Pine Island Rd, St. Augustine, FL 32095 (sábado a domingo)

Punto de llegada: Entrada Nicklaus a THE PLAYERS

Servicio de transporte a downtown Jacksonville:

Horario de recogida diario (jueves a domingo):

Hotel Hyatt Regency Jacksonville Riverfront (lado de la calle Newnan): 7:00 a. m., 10:00 a. m., 1:30 p. m.

Hotel Marriott Jacksonville Downtown (en la calle Water, frente al hotel, en el cruce peatonal hacia el Centro de Artes Escénicas): 7:15 a. m., 10:15 a. m., 1:30 p. m. PM

Hotel Southbank en Jacksonville Riverfront (Frente al hotel) – 7:30 AM, 10:30 AM, 1:30 PM

Horarios de regreso:

Jueves a sábado: Los autobuses de regreso a los hoteles que salen de TPC Sawgrass de 2:00 pm a 8:00 pm en un ciclo continuo.

Domingo: Los autobuses de regreso a los hoteles que salen de TPC Sawgrass de 2:00 pm a 6:30 pm en un ciclo continuo.

Servicio de transporte compartido

Habrá servicios de transporte compartido disponibles, con llegada y salida en la entrada Couples de ATP Boulevard, así como estacionamiento gratuito para bicicletas y carritos de golf.

Al llegar, indique “THE PLAYERS Championship” como destino.

Siga la señalización del evento para acceder al servicio de transporte compartido al entrar y salir del recinto del campeonato.

Después del evento, diríjase al área designada para recoger vehículos compartidos y contacte con su conductor para dirigirse a su próximo destino.

Servicio para personas con discapacidad

Los carritos estarán disponibles desde la apertura de las puertas cada día del torneo hasta 30 minutos después. Jugar.

El servicio de transporte solo recogerá y dejará jugadores en las siguientes ubicaciones designadas:

Detrás del green del 16 junto a Couples Gate

Detrás del green del 8 junto a la Fan Bleacher presentada por Meiomi Wines

Jugador a la izquierda del fairway del 9 junto a Wine & Dine en el 9

Jugador a la izquierda del green del 9

Área de la casa club detrás del tee del 3

Jugador a la derecha del tee del 16

Jugador a la derecha del fairway del 15 en Taste of Jax

*El servicio de transporte no se desviará de la ruta oficial bajo ninguna circunstancia. HAZ CLIC AQUÍ para más información

Sabores locales: Opciones gastronómicas

Desde food trucks hasta restaurantes, THE PLAYERS ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas. Haz clic aquí para ver un resumen de los sabores de THE PLAYERS y dónde encontrarlos.

Haz clic aquí para ver dónde tomar bebidas.

Experiencia sin efectivo

Todos los pagos serán digitales, sin contacto y sin efectivo en todo el recinto del torneo.

THE PLAYERS MAP 2026 (THE PLAYERS)

