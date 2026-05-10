JSO: Hallan a 2 personas muertas en casa de Jacksonville durante verificación de bienestar

JACKSONVILLE, Fla. — Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville, oficiales respondieron alrededor de las 10 p.m. a la cuadra 4100 de Sherman Hills Parkway West luego de que un vecino solicitara un chequeo de bienestar para los residentes.

El vecino les dijo a los oficiales que estaba preocupado porque la puerta del garaje de la casa había estado abierta todo el día y las luces dentro de la vivienda estaban apagadas.

También indicó que intentó tocar la puerta y contactar a los residentes, pero no obtuvo respuesta.

La Oficina del Sheriff informó que la hija de los dueños de la vivienda llegó a la residencia y permitió que los oficiales entraran para verificar cómo se encontraban sus padres.

Durante una revisión de la casa, los oficiales encontraron a dos personas inconscientes en la parte trasera de la residencia.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville respondió a la escena y declaró a ambas personas muertas en el lugar.

La Oficina del Sheriff pide a cualquier persona con información que se comunique al 904-630-0500.

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