JTA ofrece viajes gratis en autobús a centros de acogida ante bajas temperaturas

JACKSONVILLE, Fla. — Los residentes de Jacksonville pueden viajar gratis a los centros de acogida de la ciudad ante la llegada del frío esta semana, según anunció la Autoridad de Transporte de Jacksonville (JTA).

Cualquier persona que necesite resguardarse del frío puede viajar gratis en cualquier autobús de ruta fija de la JTA hasta un centro de acogida designado por la ciudad.

Los pasajeros solo tienen que indicarle al conductor que se dirigen a un centro de acogida para obtener el viaje gratuito.

El Legends Center, ubicado en Jacksonville, estará abierto como centro de acogida todas las noches desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 30 de enero.

El centro recibirá a las personas de 9 p.m. a 9 a.m. cada noche.

Puede encontrar una lista completa de los centros de acogida y más detalles en Jaxready.com.

