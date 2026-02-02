Publix ya no es la cadena favorita de supermercados en Estados Unidos

El Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente (ACSI) publicó su último informe esta semana, y un nuevo supermercado encabeza la lista de los establecimientos de comestibles favoritos en Estados Unidos.

Según el informe, Publix, con sede en Lakeland, Florida, ha sido destronado como el supermercado número uno del país. ¿El nuevo favorito? Trader Joe’s, con sede en Monrovia, California.

De acuerdo con el ACSI, el informe evalúa diversos aspectos de la experiencia de compra de los clientes, incluyendo la comodidad del horario de atención, la facilidad del proceso de recogida, la distribución general de la tienda, la limpieza, la rapidez en las cajas, la frescura de la carne y los productos frescos y la disponibilidad de la mercancía.

“Trader Joe’s sube un 2% hasta alcanzar los 86 puntos, superando a Publix (que se mantiene en 84) y liderando así el sector”, afirma el informe. “Dada la continua expansión nacional de la cadena, que a menudo puede generar dificultades operativas y comprometer la uniformidad del servicio, Trader Joe’s logra mantener su característica experiencia de cliente, reforzando la fuerte lealtad a su marca incluso en medio de su crecimiento”.

Completan la lista de los 10 mejores supermercados según el Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense:

No. 1: Trader Joe’s

Trader Joe’s No. 2: Publix

Publix No. 3: H-E-B

H-E-B No. 4: Sam’s Club (Walmart)

Sam’s Club (Walmart) No. 5: Aldi

Aldi No. 6: Costco

Costco No. 7: Whole Foods (Amazon)

Whole Foods (Amazon) No. 8: All Others

All Others No. 9: ShopRite

ShopRite No. 10: Target

