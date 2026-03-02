Tres muertos y cuatro hospitalizados tras choque de varios vehículos en Atlantic Boulevard

JACKSONVILLE, Fla. — Un devastador accidente multivehicular en Atlantic Boulevard dejó tres personas muertas y cuatro hospitalizadas el domingo por la tarde, después de que la Oficina del Sheriff de Jacksonville informara que un conductor adolescente cruzó la mediana central hacia el tráfico en sentido contrario.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p. m. cerca del 5400 de Atlantic Blvd. Según los investigadores, un menor de edad conducía un Infiniti en dirección oeste cuando el vehículo cruzó la mediana central y colisionó con tres vehículos en dirección este: dos SUV y un sedán.

El impacto fue tan grave que provocó incendios en dos de los vehículos.

“Resultó en un accidente de tráfico dinámico”, dijo el sargento Hungerford, de la Unidad de Homicidios de Tráfico de la JSO. “Aún estamos trabajando para determinar a cuál de los tres [vehículos que venían en sentido contrario] impactó el Infiniti. Creemos que impactó a más de uno”.

Las consecuencias de la colisión fueron catastróficas:

Tres fallecidos, y los tres ocupantes de una de las camionetas SUV que se dirigían hacia el este fueron declarados muertos en el lugar.

Cuatro hospitalizaciones: dos hombres de la segunda camioneta fueron trasladados con lesiones graves, mientras que la conductora del sedán y el conductor adolescente del Infiniti fueron hospitalizados con lesiones leves.

Parte de Atlantic Boulevard estuvo cerrada durante varias horas.

La Oficina de Policía de Jacksonville (JSO) aún no ha confirmado si el exceso de velocidad fue un factor o si el conductor menor enfrentará cargos penales, indicando que la investigación sobre la secuencia de los hechos está en curso.

