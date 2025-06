Trump anuncia prohibición de viajes y restricciones a 19 países, incluyendo Cuba y Venezuela

Presidente Donald Trump promueve una nueva prohibición de viajes que afecta a 19 países, incluyendo Caribe, Asia, África y Medio Oriente.

A partir del lunes, se prohibirá la entrada a EE. UU. a personas de una docena de países.

La nueva prohibición son para los países: Haití, Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Se aplicarán restricciones parciales de viaje a los otros siete países. Esos incluyen a Burundi, Cuba, Venezuela, Laos, Sierra Leone, Togo, y Turkmenistan.

El presidente Trump afirma que su decisión llega tras el ataque de terror del fin de semana pasado en Boulder, Colorado.

El sospechoso es un ciudadano egipcio que se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa. Pero Egipto no figura en la lista.

Durante su primer mandato presidencial, Trump también instituyó una prohibición de viajes que fue impugnada, pero confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Se espera que esta prohibición de viajes también sea llevada ante los tribunales.

