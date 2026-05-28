Achieving The Dream 2026 será este viernes, 29 de mayo

Jacksonville, Fla. — Todo listo para la entrega, el próximo viernes 29, de las becas Achieving The Dream, de la Cámara Hispana de Comercio de la Primera Costa con un invitado muy especial.

Este programa de becas cumple más de 30 años apoyando financieramente a estudiantes hispanos destacados del noreste de Florida para que inicien su educación universitaria.

El Achieving The Dream o logrando un sueño, que fue fundado por el señor Tomás Giménez ya hace tres décadas, ha venido cambiando generaciones. El evento será este viernes, 29 de mayo, de 11:30 a.m. de la mañana a 1:30 p.m. en el Florida Blue Center.

Todo listo para la entrega, el próximo viernes 29, de las becas Achieving The Dream, de la Cámara Hispana de Comercio Este programa de becas cumple más de 30 años apoyando financieramente a estudiantes hispanos destacados del noreste de Florida

El invitado de esta edición es de lujo, por decir lo menos, el doctor Alfredo Quiñones, quien según Mónica Hernández, de la Cámara Hispana de Comercio de la Primera Costa: “Tiene una historia impactante, una historia de propósito, una historia motivadora, para mí especialmente. También, yo soy inmigrante, yo vine a este país muy pequeña y poquito a poco he logrado muchas cosas, pero el Dr. Quiñones ha llegado a lugares muy altos. Hoy día es Chair del Departamento de Neurología de la Clínica Mayo”.

Para ser testigos presenciales de este evento que hace historia y cambia vidas, aún hay tiempo y basta con adquirir una entrada a través del Instagram de la Cámara, FCHCC Florida.

Allí van a encontrar toda la información y también el link donde pueden comprar los boletos. Igualmente en Facebook, bajo First Coast Hispanic Chamber of Commerce, siguiendo los mismos pasos para encontrar el link.

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