Ayuda a la comunidad con un almacén de recursos prácticos

Jacksonville, Fla. — Storehouse, un almacén de recursos prácticos de la iglesia New Life, se ha convertido en un faro de esperanza para la comunidad.

Ellos ofrecen ropa, muebles, artículos para el hogar completamente gratis, ayudando a enfrentar tiempos difíciles.

Desde ayudar a equipar un hogar hasta asistir a víctimas de eventos, como incendios e inundaciones en los que se pierden todas las pertenencias, la iglesia presta este servicio para toda la comunidad, especialmente para la inmigrante de bajos recursos.

The Storehouse Storehouse, un almacén de recursos de la iglesia New Life, se ha convertido en un faro de esperanza para la comunidad

Como parte de su labor social, esta iglesia está acercándose a las comunidades hispanas para brindarles ayuda y el Storehouse es parte de este esfuerzo.

Para agendar una cita el interesado debe acceder a su sitio web y llenar el formulario, teniendo el cuidado de pulsar la opción de submit, para lograr la confirmación.

Para disfrutar de los servicios del Storehouse basta con presentar una identificación, que en el caso de los inmigrantes, bien podría ser el pasaporte de su país de origen, por ejemplo y hacer una cita en el sistema para ser atendidos en el orden de la solicitud.

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