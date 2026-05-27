Tirotean a conductor de grúa mientras remolcaba vehículo en Brentwood

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga una balacera en Brentwood, que dejó un hombre muerto la noche del martes, 26 de mayo.

Según la policía, el incidente ocurrió en el complejo de apartamentos Sanctuary Walk, ubicados en el bloque 600 de E. 21rst Street, a eso de la 10 p.m.

A esa hora, la policía recibió una llamada de un hombre baleado. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a la víctima, descrita como un hombre hispano, con una herida de bala. La policía indicó que el hombre fue llevado a un hospital donde murió.

La víctima estaba en el apartamento con una grúa, para llevarse un vehículo.

Según explicó la JSO en una conferencia de prensa, la víctima intentaba remolcar el carro, cuando el dueño del vehículo se percató y se suscitó una pelea entre ambos.

De acuerdo a Josh Catir, de la unidad de homicidios del JSO, durante el altercado, una tercera persona llegó a la escena y disparó varias veces contra el conductor.

Hasta el momento, no se han diligenciado arrestos. La policía dice que desconoce la relación, si alguna, entre el dueño del vehículo y el presunto tirador.

Ahora, detectives están enfocados en hablar con testigos y verificar las cámaras de seguridad en la zona.

Las autoridades le piden a cualquier persona con información sobre este incidente, que contacten al JSO, llamando al 904-630-0500, por correo a jsocrimetips@jaxsheriff.org o anónimamente a través de CrimeStoppers, llamando al 866-845-TIPS.

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