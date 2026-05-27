Mortal incendio consterna a la comunidad hispana de Jacksonville

Jacksonville, Fla. — El incendio que le costó la vida a un migrante hondureño de 23 años deja también a varias familias hispanas sin vivienda y a toda una comunidad consternada.

Una madre hispana con tres hijos, sin recursos, ni un lugar para vivir, espera ahora la colaboración de todos para superar esta difícil situación.

Sandra Martínez es una de las desafortunadas protagonistas de este incidente. Las llamas consumieron todo en el conjunto de apartamentos Landon Imperial, en Museum Drive.

Ella quedó muy afectada por la muerte de su primo, por quedarse sin nada y por el futuro incierto que le espera. Esa madrugada apenas pudo salvar su vida y la de sus hijos. Su esposo fue deportado y eso la obligó a mudarse con su primo, que la apoyo en todo momento, hasta que ocurrió esta desgracia.

Tragedia para la comunidad hispana tras incendio Familia de joven pide ayuda para costear sus gastos fúnebres

Opciones para ayudar a esta familia

Quienes deseen ayudar a esta joven madre, pueden comunicarse directamente con ella a través del 904-805-6084.

Mientras quienes puedan solidarizarse con la familia del joven fallecido, para poder cubrir los costos que supone la repatriación de su cuerpo hacia Honduras, tienen la opción de un gofundme.

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