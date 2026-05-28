Conductor de grúa muere baleado durante embargo de vehículo en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Un conductor de grúa murió tras ser baleado mientras intentaba embargar un vehículo en un complejo residencial del área de Brentwood, en Jacksonville, según informó la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche del martes, cerca de East 21st Street. Oficiales que respondieron al reporte de disparos encontraron a un hombre hispano adulto con al menos una herida de bala. La víctima fue identificada como Oliver Lopez, el conductor de la grúa involucrado en el proceso de recuperación del vehículo.

Oliver Lopez La víctima fue identificada como Oliver Lopez, el conductor de la grúa involucrado en el proceso de recuperación del vehículo

Investigadores señalaron que el tiroteo ocurrió mientras el trabajador intentaba remolcar un Jeep Compass. Según la policía, el propietario del automóvil fue alertado y salió del complejo residencial, donde se produjo un altercado. Durante la confrontación, un posible tercer individuo abrió fuego en múltiples ocasiones antes de huir de la escena en una dirección desconocida.

“Durante el proceso de recuperación del vehículo, el propietario fue alertado y salió. Se produjo algún tipo de altercado entre ellos. Un posible tercero se acercó durante la disputa y efectuó múltiples disparos, hiriendo a la víctima”, explicó el sargento Josh Cartir, portavoz de JSO.

Un testigo que trabaja cerca del lugar aseguró haber visto el momento en que la grúa levantaba la parte trasera del vehículo antes de escuchar la conmoción.

“Mientras estaba cerrando, vi hacia el complejo de apartamentos que una grúa había levantado la parte trasera de un Jeep Compass”, comentó Dennis, testigo del hecho.

Las autoridades indicaron además que el sospechoso continúa prófugo y que la investigación sigue activa. También señalaron que aún intentan determinar si la persona involucrada en el altercado era realmente la propietaria del automóvil.

Cabe destacar que, bajo las leyes de Florida, los conductores de grúas tienen prohibido portar armas de fuego mientras realizan procedimientos de embargo en propiedades privadas.

Cualquier persona con información relacionada con este caso puede comunicarse con la Oficina del Alguacil de Jacksonville al 904-630-0500 o anonimamente a CrimeStoppers, al 1-800-222-TIPS.

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