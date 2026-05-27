Bancos de alimentos multiplican sus esfuerzos

Jacksonville, Fla. — El inminente cierre de los comedores escolares por las vacaciones de verano tiene en alerta a las organizaciones de asistencia social en el noreste de Florida. Con el fin de las clases, miles de niños en nuestra región corren el riesgo de quedarse sin acceso a sus alimentos diarios, una situación que se ve agravada por la persistente inflación.

La presión económica se siente con fuerza en los hogares de todo el estado. Según una encuesta reciente de No Kid Hungry Florida, cuatro de cada cinco floridanos aseguran tener dificultades para pagar sus alimentos, debido a que los precios de los productos básicos continúan subiendo a un ritmo más rápido que los salarios.

Esta realidad se refleja directamente en los centros de ayuda. Eileen Seuter, directora regional de Caridades Católicas, señaló que la demanda de asistencia ha tenido un repunte notable en los últimos días.

“Hemos observado un aumento de alrededor del 15% tan solo en las últimas semanas. Realmente estamos atribuyendo eso al aumento del costo del combustible y de los alimentos”, explicó Seuter.

La preocupación principal de las organizaciones se centra ahora en las vacaciones de verano, un periodo crítico para los alumnos que dependen del almuerzo gratuito o a precio reducido que reciben en sus escuelas.

“Nos preocupa que los niños estén en casa. Por eso, este año, por primera vez, vamos a extender el programa durante el verano”, anunció la directora regional.

Programa de Mochilas contra el Hambre en Verano

Para responder a esta necesidad, Caridades Católicas, junto con otras organizaciones locales, implementará una iniciativa especial de distribución de alimentos destinada a los estudiantes del condado Duval.

El programa entregará de forma gratuita bolsas con productos de la canasta básica a un máximo de 100 estudiantes cada lunes.

Detalles de la distribución:

Cuándo: Todos los lunes, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Todos los lunes, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Periodo: Del 1 de junio al 3 de agosto de 2026

Del 1 de junio al 3 de agosto de 2026 Dónde: 1430 Bernita St., Jacksonville, FL 32211

Requisitos e información importante:

El servicio es completamente gratuito y no requiere registro previo

La entrega se realizará estrictamente por orden de llegada hasta agotar las 100 raciones semanales

Es obligatorio presentar la credencial escolar del estudiante para recibir el beneficio

Para obtener más detalles sobre este y otros programas de asistencia alimentaria en la región, puede visitar la página oficial de la organización en www.ccbjax.org/food-assistance.

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