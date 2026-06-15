Adolescente de 14 años muere tras ser atropellado

Asbury Lake, Fla. — Un adolescente de 14 años murió luego de ser atropellado mientras conducía un scooter motorizado en el área de Asbury Lake, en el condado de Clay, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. del jueves sobre Sandridge Road, al oeste de Verbena Parkway. De acuerdo con las autoridades, el joven se encontraba detenido sobre uno de los carriles de circulación en una vía oscura y sin iluminación adecuada cuando fue impactado por un sedán conducido por un adolescente de 16 años.

Tras la colisión, el sedán chocó contra una SUV manejada por una joven de 17 años. Las autoridades indicaron que ninguno de los conductores de los vehículos resultó herido.

La tragedia ha conmocionado a los residentes de la comunidad.

“Estoy destrozada por la familia y por la comunidad. Esto nos toca muy de cerca”, expresó una vecina del área que prefirió permanecer en el anonimato.

Vecinos también aprovecharon la oportunidad para recordar la importancia de la supervisión de los menores y del uso de equipo de protección al utilizar este tipo de vehículos.

“Asegúrense de saber dónde están sus hijos. Y si van a usar estos scooters motorizados, asegúrense también de que lleven el equipo de protección adecuado. Ya hemos visto demasiadas tragedias”, señaló otra residente.

El accidente ocurre en momentos en que Florida analiza nuevas medidas para reforzar la seguridad de los dispositivos de micromovilidad, incluidos scooters eléctricos y bicicletas motorizadas.

Meses atrás, el alguacil del condado de St. John’s, Robert Hardwick, advirtió sobre la necesidad de combinar educación, cumplimiento de la ley y responsabilidad de los padres ante el creciente uso de estos vehículos por parte de menores.

“Nos encontramos en una nueva era con la próxima entrada en vigor de un nuevo proyecto de ley. Seguiremos aplicando la normativa, educando y exigiendo responsabilidad a los padres”, afirmó Hardwick.

La investigación sobre el accidente continúa en curso.

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