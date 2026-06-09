Adolescente en estado crítico tras disparo accidental en la cabeza en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Una adolescente fue hospitalizada en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada del lunes, 8 de mayo, en Jacksonville.

El incidente se registró en la cuadra 14000 de Golden Eagle Drive. Según el reporte de la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés), los agentes acudieron a la zona tras recibir alertas de detonaciones. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a la menor con una herida de bala en la cabeza, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde lucha por su vida.

Vecinos impactados por la violencia en la zona

La tranquilidad de este sector residencial se vio interrumpida por el suceso, algo que los habitantes describen como inusual para el área.

“Me sorprendió que fuera un disparo, porque cosas así no suceden por aquí. Este es un residencial bueno. Es sorprendente e impactante”, señaló Dale Holder, residente de la zona.

De manera extraoficial y fuera de cámaras, algunos vecinos comentaron que era habitual ver a varios adolescentes reunidos en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Aunque Holder mencionó notar patrullajes nocturnos de rutina en el vecindario, aseguró que nunca se había registrado un incidente de esta magnitud.

El impacto social de este suceso también genera preocupación entre las familias de los alrededores. Residentes destacan que la presencia de niños pequeños en el vecindario obligará a los padres a tener conversaciones complejas en sus hogares.

“Estoy seguro de que esto será impactante para las familias que viven por aquí; tener que explicarles a los más pequeños exactamente qué sucedió y por qué ocurrió”, añadió Holder.

JSO investiga el caso como un posible accidente

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Alguacil de Jacksonville informó que, de acuerdo con las indicaciones preliminares, la víctima y el sospechoso se conocían. Las autoridades señalaron que, por el momento, el incidente parece haber sido de carácter accidental.

Las autoridades locales enfatizaron que el caso continúa abierto y bajo investigación activa para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este trágico desenlace.

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