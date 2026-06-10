Aumenta casi un 15% la población sin hogar en el noreste de Florida en 2026

Jacksonville, Florida — Un nuevo conteo anual de personas sin hogar revela un aumento significativo en el noreste de Florida. Según el informe Point-In-Time (PIT) de 2026, publicado por la organización Changing Homelessness, la región registró un incremento cercano al 14% en comparación con el año anterior.

Tras dos años de disminución en la cifra de personas sin hogar, la tendencia se revirtió en 2025, marcando un nuevo desafío para las autoridades y organizaciones sociales del área.

El costo de vida, un factor clave

Para organizaciones que trabajan directamente con esta población, el aumento del costo de vida es uno de los principales factores detrás de esta tendencia.

“Los alimentos, la ropa, la vivienda, el transporte y los servicios médicos han aumentado de manera bastante significativa.” explicó Dawn Gilman, de Changing Homelessness, señalando que alimentos, vivienda, transporte y servicios médicos han aumentado de forma considerable en los últimos años.

Autoridades destacan expansión de servicios

Las autoridades locales aseguran que se han tomado medidas para ampliar la capacidad de respuesta ante la crisis.

La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, destacó la expansión de los recursos disponibles en la ciudad.

“Hemos logrado ampliar el acceso a los albergues y hemos creado alianzas con nuestras iniciativas para personas sin hogar, lo que ha permitido aumentar las camas disponibles y ofrecer más lugares donde las personas pueden tener una vivienda temporal”, afirmó Deegan, subrayando la creación de más camas de albergue y nuevas alianzas para ofrecer vivienda temporal.

Sin embargo, la alcaldesa también reconoció que la capacidad de respuesta depende del financiamiento disponible, un factor que podría verse afectado en futuros ciclos presupuestarios.

La prevención como estrategia principal

Ante este panorama, organizaciones locales están priorizando la prevención para evitar que más familias pierdan su vivienda.

“Estamos trabajando de la mano con las familias tanto como nos es posible. Queremos prevenir desalojos y cortes de servicios básicos”, explicó Jada Hunter, directora ejecutiva de Family Support Services.

El enfoque principal del Hope Center es intervenir antes de que las familias entren en crisis, con el objetivo de mantener la estabilidad del hogar.

“Primero queremos asegurarnos de haberlos escuchado claramente y atender sus necesidades… para que puedan alcanzar la mayor autosuficiencia posible”, añadió Hunter.

Datos del conteo 2026

El informe PIT de 2026 identificó 1,146 personas sin hogar en los condados de Baker, Clay, Duval y Nassau.

767 personas (67%) estaban en albergues o viviendas transitorias

estaban en albergues o viviendas transitorias 379 personas vivían en situación de calle

Aunque la cifra representa una disminución del 42% desde 2016, también muestra un aumento del 14% respecto a 2025.

Grupos más afectados

El informe también detalla los principales grupos dentro de la población sin hogar:

Adultos mayores (55+) : 339 personas, el grupo con mayor incremento (+40%)

: 339 personas, el grupo con mayor incremento (+40%) Familias con niños : 198 personas en 68 hogares

: 198 personas en 68 hogares Veteranos : 109 personas, con un aumento del 58% en el conteo

: 109 personas, con un aumento del 58% en el conteo Personas en situación crónica de indigencia : 92 casos

: 92 casos Jóvenes (18–24 años): 91 jóvenes no acompañados

Distribución por condado

El impacto del sinhogarismo varía según la zona:

Duval: 1,071 personas

Clay: 59 personas

Nassau: 31 personas

Baker: datos no disponibles

Recursos disponibles en la comunidad

Organizaciones locales reiteran que existen recursos disponibles para quienes enfrentan riesgo de desalojo o falta de vivienda.

Entre ellos se encuentran:

Changing Homelessness

Family Support Services

Sulzbacher Center

Trinity Rescue Mission

City Rescue Mission

Salvation Army

DESC (ayuda financiera de emergencia)

Hubbard House (refugio para víctimas de violencia doméstica)

Programas para veteranos a través de Five STAR Veterans Center

Para más información sobre elegibilidad y programas de asistencia, se puede visitar:https://www.hccfam.org/

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