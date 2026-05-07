Carlos Jose Santiago puertorriqueño recibe nombramiento por el Comité Olímpico Internacional

JACKSONVILLE, Fla. — Carlos Jose Santiago, quien representó a Puerto Rico en judo durante los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000, fue seleccionado como representante del Comité Olímpico Internacional ante la Asociación Mundial de Olímpicos.

La designación se produjo tras una asamblea general de la organización.

Santiago expresó sentirse orgulloso por la oportunidad y compartió que la noticia lo tomó por sorpresa. Añadió que, en su nuevo rol, buscará amplificar la voz de los atletas boricuas.

En una carta, el Comité destacó su conocimiento y experiencia como atleta olímpico.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.