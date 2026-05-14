Celebrarán feria de adopción “May Day” este fin de semana

Middleburg, Fla. — Si estás buscando una nueva mascota, este fin de semana se celebrará un evento de adopción en Middleburg, en el Condado de Clay.

La “May Day Adoption Event & Vendor Fair” se llevará a cabo en Homemade Hounds Bed & Biscuit, ubicada en la avenida 389 Foxtail.

El evento será este sábado, 16 y domingo, 17 de mayo, de 12 p.m. a 4 p.m.

Como parte de la feria, los organizadores llevarán a gatos y perros de albergues locales que están listos para un hogar.

Además, habrá artesanía y camiones de comida local disponible.

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