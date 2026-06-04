Compra acordada por Instagram termina en tiroteo en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Una persona resultó herida de bala, luego de reunirse con un desconocido para concretar una compra acordada a través de Instagram, según informó la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió la noche del martes en el complejo de apartamentos Pine Hills, ubicado en el lado norte de la ciudad.

De acuerdo con los investigadores, la víctima había contactado al vendedor a través de la red social y acudió a una ubicación previamente acordada para completar la transacción. Sin embargo, tras recibir el pago, el sospechoso presuntamente sacó un arma de fuego y abrió fuego contra la víctima.

“La víctima acordó reunirse con un individuo desconocido, a quien contactó a través de Instagram para comprar un artículo. Tras recibir el pago, el sospechoso sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, hiriendo a la víctima en la espalda y el antebrazo”, informó el portavoz de JSO, Max Morel.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde permanece en condición estable. Las autoridades indicaron que el sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de los agentes y continúa prófugo.

Según la descripción proporcionada por JSO, el sospechoso es un hombre afroamericano que fue visto conduciendo una camioneta pickup de color oscuro.

Casos similares generan preocupación

Aunque la investigación continúa en sus etapas iniciales, este tipo de incidentes no es inusual. Durante los últimos meses, varias transacciones acordadas a través de redes sociales y plataformas digitales en distintas ciudades de Florida han terminado en robos, agresiones o hechos violentos.

Para expertos en seguridad, estos casos reflejan los riesgos asociados con reunirse en persona con individuos desconocidos contactados exclusivamente a través de internet.

“Existe algo llamado confianza cero en el mundo de la seguridad cibernética. No solo debemos aplicar ese concepto a los dispositivos que utilizamos, sino también a las personas con las que interactuamos en línea”, explicó Feli Michaca, experto en seguridad cibernética.

Cómo reducir los riesgos al comprar en línea

Los especialistas recomiendan verificar cuidadosamente los perfiles de los vendedores, desconfiar de cuentas recién creadas o con poca actividad y evitar enviar dinero antes de recibir el producto.

Asimismo, sugieren realizar los intercambios en lugares públicos y concurridos.

En Jacksonville, la Oficina del Alguacil cuenta con siete zonas de intercambio seguro distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Estas áreas están destinadas a facilitar transacciones entre compradores y vendedores en entornos monitoreados y más seguros.

“Nuestro trabajo es mantenernos alerta en todo momento y no confiar automáticamente en personas que no conocemos”, señaló Michaca.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso que se comunique con la Oficina del Alguacil de Jacksonville.

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